Artisti uniti per Niscemi, il 25 aprile un concerto a più voci in piazza

L'intero ricavato delle donazioni sarà destinato ad un fondo dedicato

NISCEMI (CALTANISSETTA) – Niscemi si ritrova al primo evento pubblico dopo la tragedia della frana che lo scorso gennaio ha colpito il comune siciliano del nisseno e chiama a raccolta gli artisti per un momento di condivisione e festa nel segno dell’arte e della solidarietà.

“Art is this. L’arte è questa! Artisti uniti per Niscemi”. È l’appuntamento promosso dall’Amministrazione di Niscemi e dal Comitato dei festeggiamenti della Sagra del Carciofo che hanno messo in moto una grande macchina di solidarietà per realizzare uno spettacolo musicale gratuito all’interno della 44° edizione della Sagra del Carciofo, il più importante evento dell’anno a sostegno di un prodotto simbolo del territorio.

L’evento si terrà sabato 25 aprile, una data anch’essa simbolica in occasione della Festa della Liberazione.

Niscemi ha bisogno della Sua voce! Vuole rialzarsi e ricominciare, anche attraverso la bellezza e la musica. Per questo, da una straordinaria mobilitazione collettiva che ha coinvolto associazioni di volontariato, realtà culturali e musicali, il mondo della scuola, il clero, le istituzioni e tanti cittadini, è nato il progetto di un evento che sarà molto di più di uno spettacolo.

Chi sarà al concerto di Niscemi

Un concerto a più voci unite per Niscemi: questo l’appello che i promotori hanno lanciato agli artisti per contribuire portando sul palco la propria arte. A curare l’organizzazione Artistica dello spettacolo è Puntoeacapo, agenzia diretta da Nuccio La Ferlita che offrirà il suo operato a titolo gratuito e rilancia l’appello agli artisti. I primi ad accogliere l’invito appena lanciato sono stati: Mario Biondi, Sugarfree, Lello Analfino & Tinturia e Bellamorea.

Hanno già confermato la loro presenza anche Ruggero Sardo e Desirèe Ferlito che condurranno l’evento.

Il ricavato destinato alle donazioni

La chiamata è aperta a tutti, siciliani e non solo, a chiunque vorrà aderire con il proprio valore artistico e umano, con un gesto autentico di vicinanza alla comunità. Sarà un abbraccio collettivo, un’occasione per ritrovare leggerezza, condividere emozioni e restituire speranza a famiglie, giovani e anziani di Niscemi che stanno affrontando giorni difficili. Durante la serata anche il pubblico sarà invitato a contribuire liberamente. L’intero ricavato delle donazioni raccolte sarà destinato a un fondo dedicato, attivo sul conto corrente ufficiale del Comune di Niscemi, a sostegno della comunità colpita.

Il palco sarà allestito in Piazza Vittorio Emanuele, in un’area sicura presidiata da Protezione Civile e sicurezza per garantire il corretto svolgimento dell’evento. L’evento è patrocinato dal Comune di Niscemi, dal Comitato dei festeggiamenti della Sagra del Carciofo, Regione Siciliana e Consorzio della Provincia di Caltanissetta.