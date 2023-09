Ascoli-Palermo, Mancuso: “Cerco di farmi trovare sempre pronto”

"L'affetto della gente a Palermo è straordinario"

Il gol decisivo al minuto 92 della gara Ascoli-Palermo lo ha siglato Leonardo Mancuso, regalando così la vittoria ai rosanero. L’attaccante del club siciliano ha parlato della gara in mixed zone: “Diciamo che sono entrato in campo proprio per cercare di dare un po’ di vivacità all’attacco e poi è andata alla grande nel finale con il gol decisivo. Se gioco o no devo cercare di farmi trovare pronto sempre e se devo farlo dalla panchina cerco di guardare il gioco per sfruttare al meglio le occasioni quando entri”.

“L’affetto della gente a Palermo è straordinario – ammette Mancuso parlando dei tifosi rosanero -. Noi dobbiamo cercare di renderli felici come fatto in questo inizio. Il cammino è lungo ma con i risultati e l’impegno loro ci staranno sempre vicini. È stata allestita una squadra con giocatori importanti, sia chi gioca che chi subentra ha caratteristiche per fare bene. Basta farsi trovare pronti quando chiamati in causa”.

“Il gol arriva da un angolo finale, ci sono poche tattiche lì e devi andare dentro e soprattutto crederci. L’aspetto principale è che Ceccaroni tocca la palla prima di me e io poi sono stato bravo a metterla dentro. Sono felice per questo”, ha concluso Mancuso.