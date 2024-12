Asfalto rotto dalle radici, il Comune interviene in via Regione siciliana

PALERMO – Proseguono in viale Regione siciliana, a Palermo, i lavori per la rimozione dei dossi pericolosi causati dalle radici degli alberi. Sono già stati conclusi gli interventi sul tratto compreso tra lo svincolo di via Oreto ed il Ponte Bonagia in direzione Trapani, adesso le attività interesseranno altri tratti di viale Regione Siciliana nei quali è presente il medesimo problema.

“Si tratta di opere infrastrutturali che assicureranno stabilmente ai cittadini maggiore sicurezza e migliori condizioni di viabilità”, dice Totò Orlando, assessore ai Lavori pubblici al Comune di Palermo.

“I lavori rientrano nell’ambito di una complessiva attività di manutenzione di viale Regione Siciliana, incluse le corsie laterali – aggiunge l’assessore Orlando – attività che ha già visto la realizzazione di localizzati interventi di ripristino del manto stradale, di ripristino dei guard rail danneggiati oltre ad interventi sul sistema di illuminazione con l’accensione delle torri-faro lungo l’asse viario tra via Brasa, via Belgio, viale Lazio e la zona Oreto”.