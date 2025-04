Asp Catania, boom di prenotazioni online: quasi 2800 in tre mesi

La piattaforma permette l'accesso senza Spid

CATANIA – Sono state 2.765 le prestazioni sanitarie prenotate online nel mese di marzo attraverso la piattaforma digitale dell’Asp di Catania. Il sistema, attivo da pochi mesi, sta registrando un costante aumento del numero di utenti. Lo rende noto la stessa Asp.

Al momento del lancio, nel mese di gennaio, le prenotazioni erano state 1.006. Il numero è salito a 1.921 a febbraio. La tendenza positiva continua anche ad aprile, con una proiezione che supera le 3.500 prenotazioni.

Semplice accesso senza Spid

Per accedere al servizio non è necessario essere in possesso dello Spid. La web app è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite il sito aspct.it, seguendo il percorso ‘Prenotazione-Disdetta ASPConTe-Prenotazioni’.

L’applicazione consente anche di modificare o annullare gli appuntamenti. Questo contribuisce a ridurre i tempi di attesa e a migliorare l’organizzazione dei servizi sanitari.

Soddisfazione dell’Asp

“Siamo soddisfatti del risultato finora raggiunto – afferma il direttore generale dell’Asp di Catania Giuseppe Laganga Senzio – e il numero di prenotazioni effettuate con ‘Asp Con Te’ è costantemente in aumento a dimostrazione che stiamo andando nella giusta direzione”.

Giuseppe Laganga Senzio ha ringraziato gli uffici coinvolti e ha sottolineato l’importanza di proseguire nel percorso di innovazione digitale per rendere i servizi sempre più accessibili, equi e sostenibili, riducendo le attese e offrendo strumenti semplici e sicuri ai cittadini.