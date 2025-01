Asp Catania, ‘Con Te prenotazioni”: attivato il nuovo sistema

Non sarà necessario lo spid

CATANIA – Attivo all’Asp di Catania il nuovo sistema di prenotazione on line di esami e visite specialistiche, senza la necessità dello Spid. Si tratta di ‘Asp Con Te Prenotazioni’, una nuova web app che semplifica l’accesso ai servizi sanitari e affianca il call center aziendale di prenotazione e la piattaforma regionale SovraCup.

Grazie a un’interfaccia intuitiva e a un sistema rapido e sicuro, i cittadini possono prenotare, in completa autonomia, visite specialistiche ed esami, per sé o per un familiare, e gestire gli appuntamenti direttamente, con Pc o smartphone.

La piattaforma Asp Con Te Prenotazioni è accessibile tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24, tramite il sito aspct.it, cliccando sull’apposito banner, o al link https://prenotazioni.aspct.it. In pochi passaggi si effettua la prenotazione di esame/visita di interesse, sia quelle a carico del servizio sanitario nazionale, sia quelle in regime libero professionale intramoenia: effettuata la registrazione, l’utente compilerà i campi richiesti, inserendo il numero di ricetta dematerializzata.

Ultimate queste operazioni verrà visualizzata l’intera offerta dell’Asp Catania per la branca prescelta, di conseguenza l’utente selezionerà la struttura presso la quale desidera effettuare la visita o l’esame richiesto.

A prenotazione avvenuta, il sistema fornirà un riscontro che è possibile salvare in pdf o stampare, e invierà un sms al numero di telefono registrato. L’utente potrà effettuare il contestuale pagamento online attraverso il sistema PagoPa. L’applicazione consente anche, in pochi click, di modificare o disdire l’appuntamento precedentemente preso: in questo modo si migliora l’organizzazione e si riducono i tempi di attesa.

“Il nuovo portale, introdotto nella nostra Azienda, è pensato per migliorare l’accessibilità e l’efficienza del sistema di prenotazione e per rispondere più adeguatamente e con tempestività ai bisogni di salute dei cittadini – spiega il manager dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio – il nostro impegno va nella direzione di migliorare, semplificando, l’iter di prenotazione nel rispetto del tempo e della salute di ognuno di noi”.