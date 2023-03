Asp Catania, l’esenzione ticket si rinnova on line

I dettagli su come chiedere o rinnovare l'esenzione e sulle diverse tipologie

2' DI LETTURA

CATANIA – Il prossimo 31 marzo scadranno i certificati di esenzione ticket per reddito. Chi vorrà richiederla o rinnovarla per condizione economica dovrà collegarsi sul portale Sistema tessera sanitaria al seguente link: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/esenzioni-da-reddit o-cittadini. È possibile accedere al Sts anche dal sito aspct.it, dal menù “Come fare per” e cliccando sulla voce “Esenzione Ticket”.

Con pochi click, e senza inutili code agli sportelli, spiega l’Asp di Catania, i cittadini interessati, muniti di Tessera sanitaria come Carta nazionale dei servizio Carta d’identità elettronica potranno: inserire un’autocertificazione con richiesta di esenzione per motivi di reddito; visualizzare le esenzioni per motivi di reddito attive a proprio carico; chiudere un’esenzione per motivi di reddito a proprio carico.

Le tipologie di esenzione

Ci sono quattro tipologie di esenzioni da reddito a livello nazionale. E01:- per età inferiori a sei anni o superiori a 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro. E02: disoccupati e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio. E03: titolari di assegno (ex pensione) sociale, e loro familiari a carico. E04: titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni, e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio. Qualora si siano modificate le condizioni reddituali o di stato civile comportanti la perdita del diritto, l’assistito ha l’obbligo di non avvalersi dell’esenzione.

Un eventuale utilizzo improprio comporta l’applicazione delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente. Per i pensionati (codice E01) l’esenzione sarà rinnovata automaticamente dal ministero dell’Economia e Finanze. L’Asp di Catania “invita i cittadini a utilizzare esclusivamente la procedura on line, in modo da non affollarsi agli sportelli” e ricorda che “gli assistiti potranno, inoltre, rivolgersi ai Caf autorizzati”