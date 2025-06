Asp Catania, giornate di informazione per gli screening oncologici

Tre appuntamenti ad Acireale, Zafferana Etnea e ad Aci Castello

CATANIA – Promuovere la cultura della prevenzione oncologica e un’adesione consapevole ai percorsi di diagnosi precoce: è l’obiettivo delle tre giornate organizzate informative dal Distretto sanitario di Acireale, in collaborazione con Cri e i Comuni di Acireale, Aci Castello e Zafferana Etnea, nell’ambito dei percorsi di screening realizzati dall’Asp di Catania.

Le iniziative, in programma dalle 9 alle 12.30, si svolgeranno, secondo il seguente calendario: sabato 7 giugno al mercato settimanale di Acireale, sabato 14 giugno in piazza Cardinale S. Pappalardo a Zafferana Etnea e sabato 21 giugno in piazza Castello di Aci Castello Durante le tre giornate personali dei Consultori Familiari sarà a disposizione dei cittadini per fornire informazioni dettagliate sui programmi di screening oncologico e per effettuare prenotazioni dirette agli esami previsti per gli aventi diritto.

Gli screening oncologici sono interventi di sanità pubblica finalizzati all’individuazione precoce dei tumori o delle lesioni pre-cancerose, prima che si manifestino con sintomi. I programmi attivati ​​dall’Asp di Catania, completamente gratuiti, si rivolgono a fasce di popolazione definite in base all’età e al sesso, secondo criteri di stabilità dalle linee guida nazionali.

In particolare, riguardano: lo screening mammografico, rivolto alle donne in età compresa tra 50 e 69 anni, lo screening ginecologico (Hpv test e Pap test), per le donne tra 25 e 64 anni, lo screening del tumore del colon retto, per uomini e donne tra 50 e 69 anni.