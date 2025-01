Asp Catania, 25 nuove apparecchiature sanitarie nella provincia

Le attrezzature sono state finanziate dal Pnrr per un totale di 5 milioni di euro

CATANIA – Sono 25 le nuove grandi apparecchiature sanitarie, per complessivi 5 milioni di euro, già operative nelle articolazioni aziendali dell’Asp di Catania. Lo comunica la stessa Asp in una nota.

Asp Catania: le nuove attrezzature

L’investimento è stato finanziato con fondi Pnrr nell’ambito della Missione 6 Salute “Linea di investimento 6c2-6 – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero-Operatività delle Grandi apparecchiature sanitarie”.

Si tratta di tre ecotomografi multidisciplinari, 11 mammografi digitali con tomosintesi, cinque sistemi radiologici fissi, quattro Tac a 128 strati, una Gamma Camera con Tac, una Gamma Camera.

“Elevare gli standard assistenziali”

“Il Pnrr è un’opportunità straordinaria – sottolinea il direttore generale dell’Asp Giuseppe Laganga Senzio – per elevare gli standard assistenziali sull’intero territorio. Abbiamo dotato diverse strutture aziendali di tecnologie avanzate e all’avanguardia per accrescere in modo uniforme e diffuso la nostra capacità di risposta sanitaria”.

“Vogliamo ringraziare – dice Laganga Senzio – gli uffici coinvolti per il loro lavoro. Abbiamo conseguito importati traguardi e altri progetti sono già in cantiere per migliorare ancora la qualità e la sicurezza dei servizi, ottimizzare la nostra offerta assistenziale e garantire le prestazioni nei tempi previsti”.

Sul tema delle innovazioni, nel mese di dicembre l’Asp di Catania aveva aggiornato il suo sistema di prenotazioni.