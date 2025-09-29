Asp di Messina, la denuncia di ScN: “Gravi disfunzioni in radiologia”

Sciotto: "Il quadro è sconfortante"

PALERMO – “La situazione dei servizi di Radiologia dell’Asp di Messina ha ormai superato ogni limite di tollerabilità, mettendo a rischio la salute dei cittadini e compromettendo il diritto costituzionale all’assistenza sanitaria”.

Lo dice il deputato regionale del Sud chiama Nord, Matteo Sciotto, che, con i colleghi Cateno De Luca e Giuseppe Lombardo, ha presentato “un’interrogazione urgente al presidente della Regione e all’assessore alla Salute per chiedere chiarimenti e interventi immediati”.

“Siamo di a un quadro sconfortante – afferma Sciotto – la nuova risonanza magnetica di via del Vespro, sviluppata con fondi pubblici per un valore di circa mezzo milione di euro e destinati a pazienti claustrofobici, è guasta ancora prima di entrare in funzione, con un danno economico enorme e un contenzioso di cui non si conoscono gli esiti.

A Lipari, l’apparecchiatura trasferita da Messina non è operativa per mancanza di radiologi, costringendo i cittadini eoliani a viaggi estenuanti e fronte sulla”.

“A Milazzo la risonanza è fuori uso da mesi e al suo posto è stata sistemata la Direzione Medica, mentre a Barcellona la radiografia tradizionale non funziona, con continui trasferimenti di pazienti e personale sovraccaricato. A questo si aggiunge – continua il deputato regionale – la chiusura o il drastico ridimensionamento dei servizi radiologici territoriali di Via del Vespro, Sant’Alessio, Barcellona e Capo d’Orlando, con pesantissime sulle liste d’attesa e sul diritto alle cure delle comunità più locali”.