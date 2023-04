Asp di Palermo, a Mezzojuso l’Open day della prevenzione

Sabato 15 aprile dalle 10 alle 16.30 in piazza Umberto I

PALERMO – Torna sabato 15 aprile l’Open Day Itinerante dell’Asp di Palermo. I camper dell’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo saranno in Piazza Umberto I a Mezzojuso per una giornata all’insegna della prevenzione. Dalle 10 alle 16.30 gli utenti del comprensorio avranno la possibilità di aderire ai programmi di screening e alle vaccinazioni.

Tra le prestazioni inserite sin da domani, la novità è rappresentata dallo screening visivo pediatrico destinato alla fascia di età 3-8 anni: l’attività di prevenzione è mirata a individuare, principalmente, ambliopia, strabismo e deficit visivi (misurazione visus e e valutazione della motilità oculare).

Il cammino dell’Open riprenderà a Mezzojuso dopo l’interruzione per consentire la manutenzione dei mezzi e, soprattutto, montare a bordo del camper dedicato un nuovo mammografo digitale diretto con tomosintesi di ultima generazione, apparecchiatura che consente una migliore accuratezza diagnostica.

Il programma completo delle prestazioni – tutte gratuite e con accesso diretto – prevede: 1) Mammografia (screening del tumore della mammella per donne di età compresa tra 50 e 69 anni); 2) Pap Test o HPV Test (per donne di età compresa tra 25 e 64 anni); 3) Distribuzione del Sof Test (persone tra 50 e 69 anni nell’ambito dello screening del tumore del colon retto); 4) Screening cardiovascolare; 5) Screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (HIV, Epatite C e Sifilide); 6) Vaccinazioni anticovid e tradizionali; 7) Screening visivo pediatrico (3-8 anni); 8) Sportello amministrativo per esenzione ticket per reddito.