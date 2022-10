Asp di Palermo, weekend della prevenzione con il camper itinerante

Sabato 8 tappa a Capaci, domenica open day a Villa delle Ginestre e a Bagheria

PALERMO – La prevenzione sarà il tema dominante delle iniziative organizzate per il prossimo fine settimana dall’Asp di Palermo. Sabato, 8 ottobre, i camper dell’Azienda sanitaria provinciale saranno a Capaci per l’Open Day Itinerante, mentre domenica, 9 ottobre, porte aperte a Villa delle Ginestre a Palermo ed al Poliambulatorio di Bagheria per lo screening mammografico.

OPEN DAY – Piazza Matrice a Capaci ospiterà sabato, dalle 9.45 alle 16.30, il villaggio della salute dell’Azienda sanitaria provinciale. In collaborazione con la locale Amministrazione comunale, gli utenti di Palermo e provincia avranno la possibilità, gratuitamente e con accesso diretto, di aderire ai programmi di screening oncologici o di ricevere la somministrazione del vaccino (sia anticovid che quelli tradizionali). In particolare gli operatori dell’Asp garantiranno: la mammografia (per donne di età compresa tra 50 e 69 anni) e il Pap Test o Hpv Test (25-64 anni per lo screening del cervicocarcinoma). Sarà, anche, distribuito il Sof Test (uomini e donne 50-69 anni) per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto.

Sarà, inoltre, allestito un “Punto vaccinale occasionale” per la somministrazione anticovid (anche domiciliare con i nuovi vaccini bivalenti adattati alle varianti virali Omicron BA4 e BA5) e per le vaccinazioni “tradizionali” (obbligatorie o raccomandate), e cioè: Anti HPV; Anti Meningococco B; Anti Meningococco ACWY; Anti Difterite, Tetano, Pertosse a; Polio; Anti Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella.

In funzione anche uno sportello amministrativo per effettuare operazioni che solitamente vengono assicurate negli uffici dell’Asp, come cambio medico, rinnovo tessera sanitaria, esenzione ticket per reddito ed esenzione ticket per patologia.

OTTOBRE MESE PREVENZIONE TUMORE DEL SENO – Nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione del mese di ottobre dedicato alla prevenzione del tumore del seno, domenica 9, saranno due i centri di screening mammografico che apriranno le porte agli utenti. Dalle 8.30 alle 13.30, le donne di età compresa tra 50 e 69 anni, avranno la possibilità di effettuare la mammografia (gratuitamente e senza prenotazione) a Villa delle Ginestre (Via Castellana 145 a Palermo) ed al Poliambulatorio di Bagheria (via Bernardo Mattarella 82).