Asp Palermo, screening gratuito per la giornata contro la violenza sulle donne

L’obiettivo è di sensibilizzare la popolazione sul tema della violenza di genere

PALERMO – “Donne ancora” e “Posto occupato” sono alcune delle iniziative programmate dall’Asp di Palermo per venerdì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. L’obiettivo dell’Azienda sanitaria del capoluogo è di sensibilizzare la popolazione sul tema della violenza di genere favorendo il riconoscimento precoce delle diverse forme di violenza, spesso non identificate e sottostimate, ma anche promuovere la conoscenza dei servizi presenti sul territorio e fruibili dalle donne, ad iniziare dai Consultori familiari.

Previsti venerdì diversi momenti di sensibilizzazione programmati dall’Unità Operativa Complessa Organizzazione Sanitaria dei Servizi alla Famiglia dell’Asp. Nella terrazza a mare del PTA Enrico Albanese stazionerà il camper dello screening del cervicocarcinoma per effettuare, gratuitamente e senza prenotazione (dalle 9.30 alle 16.30), Pap Test o HPV Test (donne di età compresa tra 25 e 64 anni). Saranno presenti nel Presidio di via Papa Sergio anche l’intera equipe del Centro Vittime di Violenza dell’Azienda sanitaria (composta da un coordinatore psicologo-psicoterapeuta, un assistente sociale e 2 psicologhe) e un assistente sociale ed uno psicologo del gruppo EIAM (Equipe Interistituzionale contro Abuso e Maltrattamento).

In collaborazione con il Distretto 42 di Palermo, verrà, invece, riproposta per il terzo anno consecutivo l’iniziativa “Posto occupato”: in tutti i Punti Unici di Accesso (PUA) dei Poliambulatori e dei Consultori familiari dell’Asp una sedia rimarrà vuota – ricoperta solo da immagini e messaggi – per ricordare l’assenza di una donna vittima di femminicidio. Nei Poliambulatori sarà anche promosso il servizio assicurato dal numero antiviolenza e stalking 1522 (servizio pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità), attivo tutti i giorni 24 ore su 24 ore.