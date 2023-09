Asp Palermo, stabilizzati 24 assistenti sociali: soddisfazione dei sindacati

Firmeranno, a breve, il contratto a tempo indeterminato

PALERMO – Stabilizzati oggi 24 assistenti sociali dell’Asp Palermo all’interno delle procedure di stabilizzazione previste dall’ultima normativa.

“Esprimiamo soddisfazione e facciamo i migliori auguri di buon lavoro alle lavoratrici e ai lavoratori che per anni hanno svolto un servizio importante anche con contratti di lavoro atipico, cococo e partite Iva, che finalmente traguardano la loro stabilizzazione – dichiarano il segretario di Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso e Cosimo Di Vita, segretario aziendale Asp Palermo -“.

“Molti dei lavoratori che a breve firmeranno il contratto a tempo indeterminato provengono dalla rete del Pua, punti unici di accesso, porta di ingresso dei servizi dell’Asp in tutto il territorio della provincia dell’intero bacino degli assistenti sociali operanti nei Pua rimangono da stabilizzare solo due lavoratori, che auspichiamo presto possano raggiungere lo stesso traguardo. Riteniamo comunque che il Pua sia un servizio fondamentale per l’Asp, che non può rimanere legato a dei progetti ma deve essere strutturato e anzi potenziato nell’offerta di maggiori servizi sul territorio agli utenti”.

“Continueremo a tenere alto il nostro impegno anche per le altre figure professionali presenti nei Pua, che ancora non sono state inserite in percorsi di stabilizzazione – aggiungono Gattuso e Di Vita -. E in generale terremo alto il livello di attenzione affinché tutti i precari, che hanno svolto un lavoro fondamentale, in Asp e strutture ospedaliere vengano stabilizzati. Invitiamo i precari a partecipare nella pubblica amministrazione”.