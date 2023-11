Asp, via libera alla graduatoria del concorso per 171 infermieri

La soddisfazione dei vertici aziendali

CATANIA – La direzione aziendale dell’Asp di Catania ha approvato la graduatoria del concorso di bacino Sicilia Orientale per la copertura di 171 posti di Infermiere (25 posti all’Asp di Catania, 86 posti all’Arnas ‘Garibaldi’, 31 all’Azienda ‘Policlinico-San Marco’, 12 posti all’Azienda ospedaliera ‘Cannizzaro’,8 all’Asp di Enna e 9 al Policlinico di Messina. Lo rende noto la stessa Asp etnea.

Il commissario Lanza

“Esprimo la soddisfazione e l’orgoglio come Azienda capofila – afferma il commissario straordinario dell’Asp di Catania Maurizio Lanza – di aver messo a disposizione delle Aziende sanitarie del Bacino Orientale uno strumento da utilizzare da subito e per i prossimi due anni.È l’ennesimo obiettivo di programmazione regionale che abbiamo raggiunto, che nel caso specifico si aggiunge alla graduatoria di Bacino per Operatori sociosanitari. Rinnovo insieme al direttore sanitario Antonino Rapisarda e al direttore amministrativo, Giuseppe Di Bella il nostro grazie agli Uffici, alle Commissioni e al personale per il grande lavoro svolto”.

I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura concorsuale sono stati ben 7.938. Per l’Asp di Catania con le procedure di Bacino sono stati così complessivamente assunti 143 infermieri, di cui 118 infermieri con mobilità e 25 con concorso.La graduatoria sarà attiva per 2 anni per eventuali scorrimenti e potrà essere utilizzata da tutte le Aziende del Bacino.