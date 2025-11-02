Assalto su un treno in Inghilterra: dieci persone ferite, nove sono gravi

I testimoni raccontano di aver visto sangue ovunque

Dieci persone in ospedale, di cui nove con ferite gravi: è il bilancio diffuso dalla polizia dell’accoltellamento avvenuto ieri sera a bordo del treno che viaggiava nei pressi di Cambridge.

Le forze dell’ordine hanno fatto sapere che due uomini sono stati arrestati nella stazione di Huntingdon, dove c’è stato un massiccio dispiegamento di polizia, ambulanze ed elicotteri.

Da chiarire la dinamica dei fatti ed il movente. Non sono state diffuse nemmeno informazioni sull’identità delle due persone arrestate.

Il convoglio era partito da Peterborough ed era diretto alla stazione di King’s Cross, a Londra, quando due uomini hanno infierito contro i passeggeri, “uno con un grosso coltello“, seminando il panico.

Il treno è stato fatto fermare ad Huntingdon, non lontano da Cambridge, lì sono intervenute le forze dell’ordine. A far scattare l’allarme, alle 19:39, ora locale, è stata una telefonata ai servizi d’emergenza nove minuti dopo la partenza del treno.

I testimoni: “Sangue ovunque!

I testimoni hanno raccontato di aver visto sangue ovunque. Diverse persone hanno cercato di scappare e mettersi in salvo chiudendosi in bagno mentre altre, nella confusione, sono cadute per terra. Un testimone ha raccontato a Sky News di aver visto persone “coperte di sangue” che cercavano di fuggire dopo essere state colpite.

“All’inizio pensavo fosse uno scherzo di Halloween, poi mi sono ritrovato con la mano coperta di sangue“, ha raccontato un testimone alla BBC. L’uomo ha raccontato di aver visto un uomo anziano salvare una giovane donna, impedendo ad uno degli assalitori di accoltellarla.

