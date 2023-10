Asse dei servizi di Catania, corsie chiuse alternativamente per lavori

Per manutenzione straordinaria: i dettagli sulle deviazioni

1' DI LETTURA

CATANIA – Corsie alternativamente chiuse sull’Asse dei Servizi, all’esterno del centro abitato di Catania. L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania per consentire in sicurezza i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle Strade provinciali 69-I e 74-II.

In attesa del completamento dei lavori, il transito nelle corsie chiuse è consentito soltanto ai mezzi di cantiere.

Asse dei servizi di Catania: la chiusura

La chiusura temporanea al transito di una corsia per volta interesserà in successione alcuni punti nevralgici della viabilità collegata all’Asse dei servizi, quali la rotatoria Bicocca (M.A.A.S.), l’entrata e l’uscita della Tangenziale Ovest, il Centro commerciale, la Zona Industriale, Aeroporto e Librino.

Non è previsto un percorso alternativo, in quanto si ritiene possibile deviare il traffico veicolare nelle corsie non interessate ai lavori. Tali deviazioni comporteranno inevitabilmente un rallentamento temporaneo della circolazione stradale con conseguente disagio per gli utenti della strada.