Assegnati i lavori per il rifacimento della fognatura di via Tiro a Segno

Le opere costeranno circa 200mila euro

PALERMO – L’area lavori pubblici e manutenzioni ha assegnato i lavori sulla rete fognaria e, in particolare, sulla stazione di sollevamento a servizio dell’edificio di via Tiro a Segno n. 60, per l’importo di 200mila euro.

“L’impianto di sollevamento, progettato per consentire lo smaltimento degli scarichi fognari provenienti dalla via Tiro Segno n. 60, ha di fatto cessato la piena funzionalità tra il 2020 e il 2021, causando così gravi emergenze di natura igienico ambientale alle quali non è stato posto rimedio – hanno dichiarato il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai lavori pubblici Totò Orlando -. Oggi, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale che nel mese di dicembre 2023 ha provveduto all’approvazione e al finanziamento (con somme stanziate dal Consiglio Comunale nella manovra di assestamento) del progetto di revisione dell’impianto di sollevamento e di realizzazione di una nuova rete interna, predisposto da Amap, possono essere affidati i lavori che consentiranno, finalmente, di restituire le dovute condizioni di vivibilità alle numerose famiglie che da anni convivono con l’emergenza. Con l’esecuzione dei lavori si mette fine a un’annosa questione igienico sanitaria, assicurando servizi primari alla collettività“.

Leto: “Primo passo verso la normalità”

“Finalmente domani partiranno i lavori per la realizzazione della fognatura in via Tiro a Segno, una battaglia di civiltà condotta sin dal mio insediamento per tutti i cittadini che abitano in un‘area da sempre abbandonata che ha bisogno di cure e di attenzione, oltre che rispetto e presenza costante – dichiara la consigliera comunale Teresa Leto -. Oggi è un primo passo verso la restituzione di una normalità che gli è stata sottratta per tanti anni da amministrazioni sorde e prive di coscienza. Difatti, da oltre trent’anni bambini e famiglie hanno dovuto vivere in un contesto degradato e carente dal punto di vista igienico, con forti rischi per la salute ed in particolare per i soggetti più fragili. Ringrazio l’onorevole Carolina Varchi per questo importante risultato, frutto del lavoro iniziato durante il suo mandato da assessore al bilancio e l’assessore competente Totò Orlando che ha monitorato e seguito l’iter sin dall’inizio con grande serietà e sensibilità”.

Terrani: “Si restituisce dignità al territorio”

“Domani avranno inizio i lavori per il rifacimento e la fognatura di via Tiro a Segno 60. La somma è stata messa in bilancio, per un importo di 140 mila euro, grazie all’impegno del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore ai lavori pubblici Totò Orlando. Finalmente si restituisce dignità a una porzione del territorio che per diversi anni è stato abbandonato, i lavori saranno eseguiti da AMAP”.

Federico: “Grande senso di civiltà”

“Sono felice per l’inizio dei lavori dell’impianto fognario di via Tiro A Segno 60, un traguardo importante per i residenti che ci hanno visto sempre schierati dalla loro parte in questa battaglia – ha dichiarato il presidente della II Circoscrizione Giuseppe Federico –. Ringrazio sentitamente la consigliera Leto Teresa per il suo impegno, la determinazione e l’attaccamento al territorio che ha dimostrato congiuntamente all’impegno dell’onorevole Varchi per trovare copertura finanziaria e dare seguito ai lavori. Questo è un grande senso di civiltà da parte dell’amministrazione nel risolvere un problema che persisteva da tantissimo tempo“.