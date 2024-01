Assegno di inclusione, pagamenti al via per 162mila famiglie siciliane

Lo strumento che ha sostituto il Reddito darà un beneficio medio di 635 euro

PALERMO – È in arrivo il primo pagamento dell’Assegno di inclusione, lo strumento che ha sostituto il Reddito di Cittadinanza. Sono oltre 162mila le famiglie siciliane potenziali beneficiarie, per un totale di 404mila persone coinvolte.

Assegno di inclusione, cosa è e a chi è rivolto

L’Assegno di Inclusione (Adi) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Darà un beneficio medio di 635 euro. Il primo pagamento è programmato per il prossimo 26 gennaio.

Per ottenere l’Assegno di inclusione è necessario un Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente, sotto i 9.360 euro. Chi supererà i controlli avrà i pagamenti direttamente sulla card di Poste Italiane. Le verifiche sui requisiti richiesti per accedere alla misura, diversamente da quanto accadeva con il reddito di cittadinanza, avvengono prima di far scattare l’ok alle erogazioni.