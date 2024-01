Assegno di inclusione, boom di domande in Sicilia: al via i pagamenti

L'Isola è al vertice in Italia insieme alla Campania

PALERMO – È boom di domande in Sicilia per l’assegno di inclusione, la misura che sostituisce il Reddito di cittadinanza. L’Isola è al vertice in Italia insieme alla Campania: quasi la metà delle richieste, secondo i dati dell’Inps, si concentra in queste due regioni.

Assegno di inclusione, i dati

Dei nuclei familiari che hanno fatto finora richiesta dell’Adi – 563mila domande già presentate – il 26,7% è in Campania e il 21,8% in Sicilia, per un totale di 400mila persone interessate. A seguire, tra le altri regioni: il 9,6% in Puglia, l’8,1% nel Lazio, il 7,7% in Calabria e il 6,2% in Lombardia.

Quando arrivano i pagamenti

I primi pagamenti sono in programma il 26 gennaio, poi è già stato fissato il calendario successivo. Per le domande presentate a partire dall’8 gennaio ed entro il 31, il primo pagamento arriverà dal 15 febbraio. Per le domande presentate a febbraio (e così via), il primo pagamento arriverà dal 15 del mese successivo. Quando sarà a regime, il pagamento sarà per tutti il 27 del mese.