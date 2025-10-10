Assistenti scolastici, Lagalla: “Lunedì la firma dei primi contratti”

L'annuncio dopo la pronuncia del Tar Sicilia

PALERMO – “A partire da lunedì prossimo all’assessorato alla Pubblica Istruzione una prima parte degli oltre 2 mila assistenti scolastici per alunni con disabilità, risultati idonei e ammessi nella graduatoria, firmeranno il loro contratto”. Lo dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

“Nei giorni successivi tutti gli assistenti firmeranno il proprio contratto e il servizio prenderà il via senza alcuna interruzione – ha commentato il sindaco – dopo la pronuncia del Tar Sicilia che ha rigettato una istanza di sospensione da parte di un gruppo di operatori”.

“Un passaggio fondamentale”

“L’avvio del servizio per il sindaco Lagalla rappresenta “un passaggio fondamentale che consentirà l’avvio del servizio nelle scuole garantendo un sostegno concreto a 2.280 alunni con disabilità, a 42 studenti che necessitano di un assistente alla comunicazione e a 9 che richiedono figure specializzate per l’orientamento e l’assistenza ai non vedenti. Un impegno che il Comune ha voluto portare avanti con determinazione, affinché nessun bambino venga lasciato indietro”.