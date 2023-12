Assistenza e prevenzione per famiglie, a Palermo uno sportello dedicato

L'iniziativa di Acli e cooperativa "Il sorriso del beato Giuseppe Puglisi"

PALERMO – Uno sportello dedicato alle famiglie per l’assistenza, la prevenzione e la cura. Questa la nuova iniziativa delle Acli e della cooperativa “Il Sorriso del Beato Giuseppe Puglisi” che a Palermo, in centro città, hanno aperto i battenti del nuovo punto informativo in via Benedetto Castiglia 8.

Lo sportello consentirà alle famiglie più in difficoltà di accedere a servizi come l’assistenza domiciliare per anziani e disabili con tutoraggio familiare, l’educatore domiciliare per stimolare le funzioni cognitive degli anziani, quello per soggetti disabili e autistici. E ancora doposcuola specialistico, babysitter referenziate, supporto psicologico e psicoterapeutico, infermiere, fisioterapista, tecnico della riabilitazione, servizio selezione badanti e assistente sociale privato.