Assostampa Catania: Filippo Romeo confermato segretario

CATANIA – Il giornalista dell’emittente Rei Tv Filippo Romeo, 46 anni, è stato riconfermato segretario provinciale di Assostampa Catania. A completare la nuova segreteria Luigi Provini (vicesegretario) e Pierangela Cannone (tesoriere). Il nuovo gruppo dirigente è stato eletto all’unanimità dall’assemblea riunitasi oggi (domenica 29 gennaio) alle Ciminiere di Catania.

Nuovo corso, quindi, all’insegna dell’unità e della condivisione di intenti. “Si continua – ha dichiarato Romeo – con rinnovato slancio nell’unico interesse dei colleghi e della categoria. Insieme, sono certo, daremo maggiore impulso all’azione del nostro sindacato in uno dei momenti più difficili degli ultimi decenni. Solo con l’impegno di tutti potremo difendere l’occupazione e tutelare i contratti di lavoro e batterci contro lo sfruttamento e il precariato”.

Presenti in assemblea anche il segretario regionale di Assostampa Sicilia Giuseppe Rizzuto, il vice segretario regionale Concetto Mannisi, il componente della Giunta Rosario Faraci, la presidente del consiglio regionale di Assostampa Sicilia Tiziana Tavella oltre ai segretari delle maggiori organizzazioni sindacali.

“Tradizione e innovazione, sinergie e lavoro di squadra, bene comune anziché individualismi – ha detto la neo tesoriere Cannone – questi i punti cardini di un’associazione pronta a gettare il cuore oltre l’ostacolo”.

Riflessione sul valore della rappresentanza anche per il vicesegretario Provini: “È fondamentale – ha detto – custodire la dimensione, sacra per certi aspetti, che spetta ai giornalisti; non è possibile assistere, passivi, allo svilimento di una categoria che merita rispetto e tutele”.