Assostampa Catania, l’assemblea: sfide e Pari Opportunità

Nella riunione di ieri elette due nuove consigliere nella commissione

2' DI LETTURA

CATANIA – Le nuove sfide dell’Associazione siciliana della stampa e l’elezione dei rappresentanti in Commissione Pari opportunità sono stati i punti all’ordine del giorno dell’assemblea provinciale di Assostampa Catania svoltasi i nella sede de “La Tecnica della Scuola”. Presente Concetto Mannisi, vicesegretario regionale, con i consiglieri regionali Daniele Lo Porto, Ludovico Licciardello e Michele Spalletta.

I lavori dell’assemblea sono stati presieduti da Gaetano Rizzo, segretario del Collegio dei revisori dei conti della Federazione nazionale della stampa (Fnsi) nonché consigliere nazionale dell’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi) e presidente regionale in Sicilia dell’Unione stampa sportiva italiana (Ussi).

Filippo Romeo, segretario provinciale e consigliere regionale di Assostampa, assieme al vice segretario ed alla tesoriera provinciali, rispettivamente Luigi Provini e Pierangela Cannone – dopo un doveroso ringraziamento alle padrone di casa, Daniela e Gabriella Girgenti – ha rappresentato le recenti azioni che il sindacato sta sinergicamente intraprendendo.

Assostampa Catania: le attività

Riflettori puntati sull’annosa problematica legata ai ritardi nei pagamenti ai collaboratori del quotidiano La Sicilia. In corso, infatti, vi è un dialogo dinamico tra Comitato di redazione (Cdr) e azienda.

Tra le nuovi azioni intraprese dal sindacato anche lo svecchiamento dei canali di comunicazione con i propri iscritti tramite la realizzazione di una newsletter ufficiale, unitamente a una lista broadcast per veicolare le comunicazione anche su WhatsApp e alla creazione di profili LinkedIn e Instagram.

In corso, inoltre, la ricognizione delle testate giornalistiche registrate al Tribunale di Catania per avere contezza della situazione reale dell’informazione catanese. Aumentano, inoltre, le convenzioni con enti pubblici e aziende private.

Infine, l’assemblea ha eletto all’unanimità Maria Torrisi e Giuliana Avila Di Stefano in Commissione Pari opportunità. Torrisi è giornalista professionista dal 1996, laureata in Scienze politiche con master alla Luiss in Comunicazione aziendale. Dipendente per 18 anni della testata giornalistica televisiva “Antenna Sicilia”, fino al licenziamento collettivo. Collaboratrice di varie testate, portavoce di enti locali e capo ufficio stampa, nonché autrice di pubblicazioni per la San Paolo. Attiva in Assostampa, ha ricoperto incarichi a livello provinciale e regionale, anche come membro della Commissione nazionale Pari opportunità. Giuliana Avila Di Stefano è giornalista pubblicista, laureata allo Iulm di Milano in Relazioni pubbliche. Impegnata nel sociale, cattolica, ha lavorato in uffici stampa della pubblica amministrazione e del privato, oltre a collaborare per diverse testate giornalistiche. Lavora in un’azienda leader del comparto agroalimentare e scrive per un’importante realtà del settore.