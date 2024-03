Assostampa: “La Tgr non si farà condizionare dagli attacchi di De Luca”

La nota del sindacato

PALERMO – “Non è la prima volta che l’attuale sindaco di Taormina, onorevole Cateno De Luca, si lancia in attacchi contro i giornalisti”. Lo afferma in una nota la giunta regionale dell’Associazione siciliana della stampa.

“Pensa che il sistema dell’informazione ce l’abbia con lui – continua il sindacato riferendosi a De Luca – mentre fa solamente il suo mestiere di informare. Ora ha preso di mira la Tgr Sicilia durante una diretta social. Non gli è piaciuto un servizio sul Comune che amministra, Taormina. Capita. Ma non può accadere, come ha fatto De Luca, di lanciarsi in intimidazioni e commenti offensivi, annunciando pressioni e dicendo vi verrò ad occupare'”.

“I colleghi della Tgr Sicilia hanno le spalle larghe e non si faranno certo condizionare dai modi spicci e poco onorevoli di De Luca. – conclude Assostampa – Ma è chiaro che il sindacato e tutti i giornalisti siciliani rimangono al fianco di chi ogni giorno, con sempre maggiori difficoltà ambientali, continua a informare senza condizionamenti”.