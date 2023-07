Assoutenti: “È possibile risparmiare il 20% sui voli, ecco come”

L'associazione ha realizzato una guida utile per tutti

Con il caro-voli che incombe sulle vacanze estive degli italiani, Assoutenti ha realizzato una guida utile per aiutare i cittadini a risparmiare sull’acquisto dei biglietti aerei.

“Seguendo alcune semplici regole, e mostrando flessibilità su scali e date di partenza, è possibile ottenere sensibili risparmi fino al 20% del costo dei biglietti. La prima regola da seguire è pianificare bene le vacanze, acquistando i biglietti con un congruo anticipo rispetto alla data di partenza, verificando i prezzi non solo sui siti delle compagnie aeree ma anche attraverso i vari portali online dove le agenzie offrono biglietti a prezzi più bassi. – avvisa l’associazione – Costa di meno partire tra il lunedì e il mercoledì, mentre la domenica è il giorno peggiore della settimana. Il momento più economico per prenotare un volo è alle ore 2 di notte“.

“Confrontare i prezzi 2-3 giorni prima e dopo la partenza desiderata può consentire un taglio alla spesa per i biglietti. Attenzione poi a commissioni e costi nascosti, polizze assicurative e altri servizi aggiuntivi (possibilità di cambiare il volo senza costi, scelta del posto sull’aereo, ecc.). Monitorare i prezzi per le partenze da aeroporti diversi rispetto a quello della città dove si risiede e il volo di ritorno di una compagnia diversa rispetto a quella utilizzata per l’andata. Valutare l’acquisto di biglietto open-jaw, ossia un biglietto che fa atterrare in un aeroporto e ripartire da un altro scalo situato in una città diversa”, conclude Assoutenti.