“Assunta”, il corto girato a Partanna fra i finalisti dell’Afrodite Shorts

PARTANNA (TRAPANI) – Un cortometraggio girato a Partanna, in provincia di Trapani, fra i finalisti dell’Afrodite Shorts. È “Assunta”, il breve film scritto e diretto da Luana Rondinelli, che ha raggiunto la top10 del festival sull’audiovisivo al femminile, in programma l’11 e il 12 dicembre nella casa del cinema di Roma.

Un corto che, in dieci minuti, racchiude e mette al centro il delicato tema dell’affido familiare, ma anche la violenza domestica e la violenza scaturita da una vita spinta avanti dalla necessità di sostentamento. L’opera di Rondinelli è ispirata al racconto “Nientemai” di Alessandro Savona ed è stata prodotta da Accura Film.

Rondinelli, attrice, drammaturga e regista romana (ma cresciuta a Marsala), racconta il significato del corto: “Assunta è una prostituta che, una volta sottratto il figlioletto Mattia dalla furia efferata di un padre violento, sceglie di darlo in affido per consentirgli di avere quel che lei, momentaneamente, non gli può dare. Attraverso il punto di vista della protagonista viene indagato il delicatissimo legame tra mamma/figlio/famiglia affidataria, senza mai perdere di vista le priorità emotive del bambino”.

“Lasciandoci trasportare dalla sua voce over – conclude Rondinelli – ci ritroviamo all’interno della sua realtà; nella quotidianità di un borgo di una Sicilia senza tempo. Percorriamo al suo fianco quelle strade, sorprendendoci di trovare dentro quella storia tante altre piccole storie cariche di pregiudizio e maldicenza nei confronti della prostituta del paese”.