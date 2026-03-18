Ast, il presidente Genovese convocato in commissione Ars

Chiesti i documenti del Cda

PALERMO – La commissione Mobilità dell’Ars ha convocato il presidente dell’Ast, Luigi Genovese, per discutere “dell’attuale situazione e del piano di risanamento” dell’azienda siciliana trasporti.

A sollecitare l’audizione del vertice aziendale sono stati i deputati e componenti della commissione parlamentare Pippo Lombardo e Carlo Auteri. In una nota inviata stamani a Genovese, e per conoscenza agli assessori regionali all’Economia Alessandro Dagnino e alle Infrastrutture Alessandro Aricò, il presidente della commissione Giuseppe Carta chiede al presidente dell’Ast di fornire all’organismo parlamentare “tutta la documentazione prodotta dal Consiglio di amministrazione e dagli organi direttivi della società relativamente alla gestione del personale, nonché alle varie nomine dei dirigenti apicali e tutta la documentazione attinente alla società Ast Aeroservizi riferita al periodo intercorrente dalla sua nomina ad oggi”.

E anche “tutta la documentazione prodotta dal Consiglio di amministrazione e dagli organi direttivi della società relativamente all’acquisto dei nuovi mezzi”.