Ast, i sindacati: “I migliori auguri al presidente Luigi Genovese”

Intervengono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti

PALERMO – “I migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente dell’Ast Spa, Luigi Genovese. È una buona notizia la ripresa della piena operatività del Cda dell’azienda siciliana trasporti, dopo le dimissioni del presidente Alessandro Virgara che, ringraziamo per l’ottimo lavoro svolto”. Lo dicono i segretari generali regionali di Filt Cgil Alessandro Grasso, Fit Cisl Dionisio Giordano e Uiltrasporti Katia Di Cristina.

Ast, gli auguri a Genovese

“Chiediamo al neo presidente Genovese di riprendere con urgenza il confronto con le organizzazioni sindacali sui temi che erano stati anche oggetto di audizione in quarta commissione Ars nel mese di luglio, a partire dalle problematiche sul personale diretto, sui lavoratori in somministrazione e sul parco mezzi – aggiungono i sindacalisti – l’azienda siciliana trasporti è un asset fondamentale nel panorama del trasporto pubblico gommato siciliano, ancor di più con il recente affidamento in house che le assegna anche tratte economicamente non rilevanti, ma socialmente indispensabili”.

Per i sindacati “serve un incontro urgente, è necessario dare concretezza agli impegni assunti sulla valorizzazione del personale e sulla dotazione di un nuovo management, direttore generale in primis, nonché sugli accordi sindacali di prossima scadenza”.

“La sfida è realizzare una nuova stagione nello svolgimento del servizio di trasporto pubblico extraurbano targato Ast e senza l’apporto proficuo e produttivo dei lavoratori sarebbe una sfida in salita”, concludono.