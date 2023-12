Asu, via libera dalla Commissione Bilancio alla norma sulla stabilizzazione

Lo annuncia il capogruppo della Democrazia Cristiana, Carmelo Pace

PALERMO – “Via libera dalla Commissione Bilancio alla norma sulla stabilizzazione degli Asu“. Lo annuncia il capogruppo della Democrazia Cristiana all’Ars, Carmelo Pace. “È una giornata importante: ogni lavoratore potrà scegliere se sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato a 24 ore settimanali oppure continuare nel solco del precariato mantenendo un sussidio di 36 ore a settimana”.

“Abbiamo lavorato intensamente”

“Abbiamo lavorato intensamente in questi mesi – continua Pace – affinchè venisse elaborata e poi approvata una norma che darà dignità a questa categoria. Stiamo mettendo fine a un precariato per il quale nessun precedente governo si è mai impegnato: prima una parte di ex Pip, adesso gli Asu. La nostra è una politica concreta che sta tentando di mettere fine alle tante vertenze lavorative presenti in Sicilia”.

“Un plauso al governo Schifani, in particolare agli assessori Albano e Falcone, e a tutta la Commissione Bilancio della quale ho avuto l’onore di partecipare, contribuendo con il mio voto. Adesso la parola passa all’Aula ma siamo davvero fiduciosi. Su mia richiesta ci sarà un incontro domani tra governo, dipartimento al Lavoro e sindacati”, conclude Pace.

“Orgoglioso di essere fra i firmatari”

Marco Intravaia, deputato regionale di FdI e componente della commissione bilancio, afferma in merito: “Sono orgoglioso del provvedimento di cui anche io sono firmatario che consentirà la stabilizzazione del personale Asu, una platea di 3657 persone. Grazie all’emendamento esitato in Commissione Bilancio, questo personale, che supporta attività essenziali per la collettività, potrà essere stabilizzato dai Comuni per 24 ore settimanali. Per chi non fosse interessato e scegliesse di rimanere nel bacino è garantita la copertura finanziaria per integrazione oraria a 36 ore, per il momento fino al 30 giugno 2026. Si tratta di addetti che reggono interi comparti nei servizi erogati dai Comuni, dai Beni culturali e dalle Asp”.