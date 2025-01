Atalanta-Juve 1-1, Kalulu e Retegui decidono il recupero

BERGAMO (ITALPRESS) – Finisce 1-1 la sfida tra Atalanta e Juventus, recupero della 19esima giornata di campionato. Tante le occasioni per entrambe le squadre, decidono le reti di Kalulu e Retegui. Altro pareggio per la Juventus, il tredicesimo stagionale, terzo consecutivo per i bergamaschi che sabato affronteranno il Napoli in un altro scontro diretto. Gasperini non ha rischiato dal primo tempo Retegui, rientrato dopo un problema muscolare. In campo invece Djimsiti nonostante i dieci punti di sutura, per preservare Hien dall’eventuale squalifica. Motta (squalificato, al suo posto il vice Hugeux), ha schierato una sorta di 4-2-4, con Yildiz e Nico Gonzalez a sacrificarsi in entrambe le fasi. Il primo tempo è scivolato via sul filo dell’equilibrio, Lookman ha provato in paio d’occasioni a sorprendere Di Gregorio, ma in entrambe le occasioni il portiere bianconero ha risposto presente. Nel quarto d’ora finale la Juventus è cresciuta parecchio mettendo in difficoltà la Dea, Koopmeiners ha sfiorato la rete ma Carnesecchi si è opposto con un ottimo intervento. I bianconeri hanno ricominciato la ripresa sullo stesso ritmo: Kalulu ha fatto le prove generali del gol con un colpo di testa finito sul palo e che ha ballato sulla linea (ancora Carnesecchi a salvare), poi al 9′ il difensore ex Milan è partito dalla difesa sorprendendo tutta la retroguardia bergamasca, facile la conclusione per l’1-0 ospite. I padroni di casa ci hanno provato immediatamente con Ederson e Lookman, ma l’attaccante nigeriano è stato fermato sulla linea da Koopmeiners, bersagliato durante tutta la partita. L’ingresso di Retegui ha cambiato il match, dopo un cross di De Roon l’italo-argentino ha raccolto la sponda di Bellanova pareggiando i conti. Ci ha provato Zaniolo a far passare in vantaggio la Dea, ma a sprecare l’occasione più ghiotta è stato Yildiz, con un diagonale uscito per questione di centimetri.

