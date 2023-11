L’Athletic Club Palermo si arrende alla Nissa, prima del girone

Decide il gol di Gueye

1' DI LETTURA

TERRASINI (PALERMO) – L’Athletic Club Palermo di Vincenzo Giannusa ha perso 1-0 al “Favazza” di Terrasini contro la Nissa, prima in classifica del girone A di Eccellenza. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, arrivata al termine di una buona partita dei nerorosa. Pagata a caro prezzo una disattenzione a metà del primo tempo, sugli sviluppi di una rimessa laterale, che ha portato al gol di Gueye.

L’Athletic Club Palermo resta così a quota 13 punti, quarto in classifica insieme alla Folgore Castelvetrano. I nerorosa torneranno in campo mercoledì per il ritorno dei quarti di Coppa Italia contro la Supergiovane Castelbuono (al “SS Trinità” di Geraci si ripartirà dal 3-2 dell’andata per l’Athletic), mentre domenica prossima ci sarà la 10^ giornata di campionato con l’Accademia Sport Trapani.