Atlante delle Banche: Sicilbanca prima tra le banche con sede legale in Sicilia

Il risultato conseguito conferma la solidità del percorso di crescita dell’istituto

PALERMO – Sicilbanca si colloca al vertice del sistema bancario regionale secondo l’Atlante delle Banche Leader 2026, l’analisi sui bilanci degli istituti di credito operanti in Italia pubblicata da Milano Finanza. Lo studio prende in esame le performance economico-finanziarie dei principali gruppi bancari e delle 342 banche del territorio attive nel Paese, tra cui circa 220 Banche di Credito Cooperativo, valutandone i risultati attraverso parametri omogenei e comparabili.

Nel focus dedicato alla Sicilia, Sicilbanca, Banca di Credito Cooperativo aderente al Gruppo Cassa Centrale, si colloca al primo posto tra le 13 banche con sede legale nell’Isola, avendo ottenuto il punteggio sintetico più elevato nella valutazione complessiva dei bilanci 2024. La classifica è stata elaborata sulla base dei principali indicatori utilizzati per misurare le performance degli istituti di credito – solidità patrimoniale, redditività, qualità dell’attivo e liquidità – ponendo a confronto i bilanci secondo criteri uniformi di analisi.

Il risultato conseguito da Sicilbanca conferma la solidità del percorso di crescita dell’istituto e, al tempo stesso, evidenzia la capacità del modello del credito cooperativo di coniugare equilibrio gestionale, qualità del credito e radicamento territoriale.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Giuseppe Di Forti, che commenta: “L’analisi indipendente condotta dall’autorevole testata giornalistica, ponendo a confronto i vari bilanci con lo stesso metro di misura, restituisce una classifica obiettiva che conferma al mercato l’ottimo stato di salute di cui gode Sicilbanca. Un risultato che è frutto della professionalità e dell’impegno quotidiano dei nostri dipendenti e delle strategie di crescita e sviluppo adottate, fondate sulla centralità della persona e sul rispetto delle comunità servite. Sono fattori che, nel lungo periodo, si rivelano premianti e consentono di accompagnare il processo di concentrazione ed efficientamento che siamo chiamati ad attuare senza perdere il tratto distintivo di banca di prossimità attenta ai bisogni dei soci e del territorio”.

Giuseppe Di Forti

Il riconoscimento ottenuto nell’Atlante delle Banche Leader è dunque una conferma del ruolo di Sicilbanca tra le Banche di Credito Cooperativo di riferimento nel panorama bancario siciliano, capace di coniugare solidità patrimoniale, efficienza gestionale e sostegno allo sviluppo economico delle comunità locali.