Attacco a Erbil, muore un militare. Chi era: il cordoglio

Le parole di Macron

Un militare francese è morto durante un attacco nella regione di Erbil, in Iraq. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron su X, specificando che la vittima è il maresciallo Arnaud Frion del 7/o battaglione cacciatore alpini di Varces. (nella foto d’archivio, la guerra Israele-Iran)

“Alla sua famiglia e ai suoi commilitoni – ha scritto – porgo le mie più sentite condoglianze e la solidarietà della nazione”.

“Diversi nostri militari sono rimasti feriti – ha aggiunto -. La Francia è al fianco loro e dei propri parenti. Questo attacco contro le nostre forze impegnate nella lotta contro l’Isis dal 2015 è inaccettabile. La loro presenza in Iraq si inserisce nel quadro della lotta al terrorismo. La guerra in Iran non può giustificare tali attacchi”.