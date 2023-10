Attacco a Israele, l’Italia innalza i livelli di sicurezza sugli obiettivi sensibili

Vertice a Palazzo Chigi

ROMA – L’Italia innalza i livelli di sicurezza sugli obiettivi israeliani sul territorio nazionale dopo l’attacco di Hamas allo Stato ebraico. Presidiati il ghetto a Roma e sinagoghe. Vertice a Palazzo Chigi con la premier Meloni, i capi dell’intelligence e i ministri. ‘Ferma condanna’, è espressa dal presidente della Repubblica Mattarella al presidente israeliano Herzog per il ‘proditorio attacco che allontana la pace necessaria’. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano feriti nella comunità italiana in Israele. Tensione nell’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv dove decine di voli in partenza e arrivo da e verso molte città del mondo, comprese capitali europee, sono stati cancellati fino all’alba di domani. Soppressi anche i viaggi in partenza per molte destinazioni italiane: Roma, Milano, Bergamo e Venezia.