Attacco hacker contro la pubblica amministrazione, a rischio le tredicesime

Ripercussioni anche per i cittadini

La pubblica amministrazione è sotto attacco hacker dallo scorso 8 dicembre. Gli autori dell’attacco sarebbero gli hacker del gruppo Lockbit, che nel 2021 attaccò il sistema della Regione Lazio e l’anno successivo l’Agenzia delle entrate.

Ad essere colpita è stata l’azienda Westpole, che fornisce i sistemi cloud della pubblica amministrazione e l’attacco sarebbe piuttosto ampio.



Non si sa quando potrà essere ripristinato e riportato alla normalità il tutto, ma per molti c’è una preoccupazione. Si tratta del pagamento dello stipendio e delle tredicesime. C’è il timore che non si ripristini in tempo il sistema e che saltino i pagamenti oltre, naturalmente, ad alcuni disservizi per i cittadini.