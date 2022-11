Attentato a Istanbul con 6 morti e 81 feriti: un arresto nella notte

L'annuncio del ministro dell'Interno che ha puntato il dito contro il Pkk

ISTANBUL – Una persona è stata arrestata per l’attentato avvenuto ieri in una affollata strada del centro di Istanbul. Il bilancio è di sei morti e 81 feriti, due dei quali in pericolo di vita mentre 39 sono già stati dimessi dagli ospedali. Non risultano italiani tra le vittime.

L’arresto è stato annunciato nella notte dal ministro dell’Interno, che ha anche puntato il dito contro il Pkk, il partito del Kurdistan, affermando che l’ordine per l’attentato terroristico mortale sarebbe arrivato da Kobane, nel nord della Siria, ‘dove il Pkk-Ypg ha il suo quartier generale siriano’. La dinamica dell’attentato non è ancora chiara e al momento non vi è alcuna rivendicazione. E’ il primo attentato in Turchia dal 2016, l’anno del tentato colpo di Stato anti Erdogan.