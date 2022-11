Esplosione in centro a Istanbul, Erdogan: “Puniremo gli autori” VIDEO

I morti sono sei, ma potrebbero aumentare

Intorno alle 16.20 (14.20 Italiane) si è registrata una forte esplosione nel centro di Istanbul, in Turchia. Sei persone sono morte e 53 sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dalle autirità turche. Il bilancio però potrebbe aggravarsi. Quello di Istanbul è stato un “vile attentato”, ha dichiarato il presidente turco Erdogan.

“La nostra nazione deve essere sicura che i responsabili saranno puniti come meritano”, ha affermato Erdogan, come riporta Anadolu.

L’esplosione è avvenuta a Istiklal Caddesi, nel quartiere di Taksim sulla sponda europea della città. Molte squadre sanitarie e di polizia sono state inviate sul posto. La causa dell’esplosione non è ancora chiara ma potrebbe essere un attacco terroristico, rende noto il sito di notizie Mynet, secondo cui le autorità di Ankara non escludono la pista terroristica. Secondo il portale, le forze di sicurezza stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza per determinare dove sarebbe stata piazzata una borsa, riempita con esplosivo, da un passante.

Nei filmati diffusi sui social – alcuni ripresi da telecamere di sorveglianza – si vede l’istante dell’esplosione sulla via pedonale Istiklal, avvenuta apparentemente in mezzo ai passanti e subito dopo corpi insanguinati a terra.