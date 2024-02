“Frana a Portella della Ginestra: bisogna chiudere i rubinetti del gas”

Il messaggio del sindaco Giuseppe Siviglia

SAN GIUSEPPE JATO (PALERMO) – Una frana a Portella della Ginestra ha lasciato senza gas il Comune di San Giuseppe Jato (Palermo). Lo smottamento ha provocato la rottura del tubo che porta il metano in paese.

La frana e gli interventi

Sono in corso le operazioni di ripristino della fornitura attraverso un bypass. “Stiamo avvertendo tutti i cittadini di chiudere i rubinetti del gas per evitare un accumulo di gas nelle abitazioni e possibili scoppi – dice il sindaco Giuseppe Siviglia – Abbiamo pubblicato l’annuncio sui social e ci sono in giro impiegati comunali che con i megafoni stanno avvertendo la popolazione”.

Vigili del fuoco sul posto

Nella zona della frana in località Portella della Ginestra sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco perché lo smottamento ha provocato un incendio che ha investito anche la tubatura del gas. Dopo diverse ore la situazione è sotto controllo, ma ci vorranno ancora ore prima che il metano arrivi in paese. Sono in corso le indagini per accertare le cause dello smottamento che ha provocato danni ingenti.