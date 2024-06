Audace e intenso: ecco “Etna”, il terzo cocktail della drink list estiva firmata Polara. Video

Dalla nuova linea di toniche e soda Polara ’53 ad una drink list ad hoc: le botaniche siciliane diventano protagoniste dell’estate 2024 con la storica azienda di bibite modicana.

Nata ispirandosi ai miti e alle suggestioni del mondo antico, la proposta cocktail firmata Polara è pensata per rinfrescare le serate estive con gusto e raffinatezza. Ce n’è davvero per tutti i gusti: alle rivisitazioni dei grandi classici IBA si aggiungono infatti diverse ricette originali, create in collaborazione con la bartender siciliana (e campionessa mondiale di mixology) Chiara Mascellaro.

LiveSicilia vi ha già raccontato in esclusiva i primi due cocktail della drink list, ispirati rispettivamente al mito di Aretusa e ad un’altra ninfa, meno famosa eppure ugualmente affascinante: Rosemarine. È arrivato ora il momento di svelare il terzo cocktail della drink list, dedicato ad una ninfa coraggiosa, il cui nome è noto a tutti: la ninfa Etna.

Figlia di Urano e Gea, personificazione vivente dunque dell’unione di cielo e terra, fu lei a salvare Zeus dalla furia del gigante Tifeo. Secondo la leggenda infatti Tifeo, creatura mostruosa, dalla testa d’asino e le ali da pipistrello, più alto della più alta montagna del mondo, decise di sfidare il potente padre degli dei. Al suo arrivo nell’Olimpo, le altre divinità terrorizzate si diedero immediatamente alla fuga trasformandosi in animali.

Rimasto solo a fronteggiarlo, Zeus combatté il gigante una prima e una seconda volta, risultando sempre sconfitto finché i due non arrivarono in Sicilia, proprio nel luogo dove ora sorge il vulcano che dalla ninfa prende il nome. Anche qui Tifeo sembrava avere la meglio e fu solo per il coraggio della giovane ninfa Etna che le sorti della battaglia si capovolsero: vedendo Zeus in difficoltà, infatti, la coraggiosa ninfa si gettò con il suo corpo sul gigante imprigionandolo nel ventre della terra, da cui ancora oggi emana potenti e violente fiammate, e liberando così dal terrore uomini e dei.

Audace nell’abbinamento e alla bevuta, il drink Etna è focoso come la ninfa a cui è ispirato. Il gusto affumicato del Mezcal e la freschezza della Tequila, profumati dall’aromaticità naturale della nuova Thyme Tonic Polara ‘53, vengono esaltati dall’intensità del peperone e dalla nota acidula del pomodoro.

Nella video ricetta è la stessa Chiara Mascellaro a prepararlo per voi, ma intanto eccovi gli ingredienti per ricrearlo a casa: 40 ml Tequila, 10 ml Mezcal, 20 ml di succo di pomodoro fresco, 15 ml di sciroppo di peperone rosso,15 ml di succo di limone, top Thyme Tonic Polara.