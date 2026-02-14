Un atto di coraggio. Da seguire con attenzione

C’è una Palermo che guarda e una Palermo che fa. C’è una Palermo che discute dello Zen e una Palermo che va lì, che agisce quotidianamente, come Don Corrado, il nostro arcivescovo-guida, il parroco, padre Giovanni, gli operatori-volontari, il generoso personale delle forze dell’ordine.

C’è chi, come l’assessore Fabrizio Ferrandelli e i suoi amici valorosi – Stefania Petyx, Gioacchino Lavanco, Costantino Visconti – è lì da ieri per combattere il racket delle case, per difendere una casa, il diritto di abitarci di chi ha diritto e la legalità che è intessuta di fatti, non di proclami. Per affermare la linea ferma del Comune, sindaco Lagalla in testa.

In un video inviato dall’appartamento presidiato, la cronaca di una notte tutto sommato tranquilla, con qualche distacco di luce.

C’è una Palermo piena di pregiudizi, al limite del razzismo inveterato nei confronti della sua periferia più problematica. C’è una Palermo che produce tomi di sociologia, giudicando, valutando, soppesando. E c’è una Palermo – della politica, dell’accademia e del giornalismo sul campo – che prende una borsa e va.

Sarebbe sbagliato alzare le spalle, pensare a quello che sta avvenendo sia un passaggio come altri, o uno show in favore di telecamera. Siamo davanti a un gesto di rottura che dice: non basta più discutere, organizzare tavole rotonde, riunioni in teatri con folle che poi si disperdono. Bisogna afferrare quattro effetti personali e partire.

Un atto di consapevolezza iniziato allo Zen può coinvolgere un’intera città sonnolenta, distratta e, in fondo, menefreghista, oltre i suoi rituali celebrati all’altare della retorica? Noi ce lo auguriamo. Perché sarebbe una rivoluzione.

