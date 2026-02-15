Catania, mancanza di igiene e sicurezza: sanzioni a due ristoranti VD

I controlli della task force coordinata dalla polizia

CATANIA – Controlli in due ristoranti del centro. Tra la zona di piazza Europa e la zona di viale Africa a Catania. Rilevate criticità su più fronti, soprattutto sulla normativa antincendio e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Entrambe le attività sono state sanzionate per un importo complessivo di 31.500 euro.

I controlli in viale Africa

Nel primo locale controllato, nella zona di viale Africa, il titolare è stato sanzionato dallo Spresal per 11.000 euro per carenze all’impianto elettrico, ai presidi medici e alle scaffalature non correttamente ancora. Parallelamente, gli agenti della Polizia Locale hanno riscontrato una serie di criticità legate al mancato rispetto dei requisiti urbanistici, l’omessa segnaletica interna e l’assenza dei cartelli sul divieto di fumo, contestando sanzioni per oltre 8.000 euro.

I Vigili del Fuoco hanno accertato la parziale ostruzione delle vie di fuga, per cui è stata elevata una sanzione di 1.700 euro. Gli ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, invece, non ha eccepito alcuna anomalia sulle posizioni lavorative dei dipendenti.

Le verifiche sono proseguite per appurare la genuinità dei prodotti alimentari destinati ai clienti. In questo caso, i medici veterinari dell’Asp hanno sequestrato 7 chili di molluschi reimmessi impropriamente in acqua. Il personale del Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia ha rilevato l’omessa indicazione degli ingredienti del menù, comminando una sanzione pari a 2 mila euro.

Emersa una grave criticità relativa alla vendita di pesce congelato venduto per fresco e la previsione di tagli di carne sul menù di diverse tipologie da quelle poi effettivamente vendute. Per questa ragione, il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per frode in commercio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Il servizio “Igiene Pubblica”, invece, ha impartito alcune prescrizioni di carattere igienico-sanitario per quanto riguarda i locali cucine e il deposito.

Carenze igieniche in piazza Europa

Nel secondo locale della zona di piazza Europa, i tecnici del settore “Igiene Pubblica” hanno verificato che la cucina comunicava direttamente con i servizi igienici. Per cui è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività di somministrazione alimentare fino al ripristino delle necessarie condizioni igieniche.

I tecnici del servizio di prevenzione per la sicurezza sui luoghi di lavoro hanno riscontrato diverse violazioni della normativa. Relative a carenze dell’impianto elettrico, scaffalatura non ancora e alcune vetrate non segnalate. Contestando al titolare sanzioni per 7.000 euro.

Inoltre, i Vigili del Fuoco hanno rilevato la presenza di vie di esodo ostruite, comminando una sanzione pari a 1800 euro e hanno trovato alcune bombole accatastate in un locale chiuso, per un quantitativo superiore a quello consentito dalla legge, facendo scattare la denuncia a carico del titolare.