Palermo-Virtus Entella: gli highlights del match – VIDEO

Il “Renzo Barbera” torna ad essere il fortino dei rosanero. Il Palermo di Pippo Inzaghi, davanti a 22.523 spettatori presenti, si impone contro la Virtus Entella guidata da Andrea Chiappella con il risultato finale di 3-0. Un successo che vale il tredicesimo risultato utile consecutivo in campionato e la settima vittoria di fila tra le mura amiche dell’impianto sportivo di viale del Fante. In alto gli highlights della gara.
La clip con i gol della gara
