 Palermo-Virtus Entella: gli highlights del match - VIDEO
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo-Virtus Entella: gli highlights del match – VIDEO

La clip con i gol della gara
CALCIO - SERIE B
di
1 min di lettura

Il “Renzo Barbera” torna ad essere il fortino dei rosanero. Il Palermo di Pippo Inzaghi, davanti a 22.523 spettatori presenti, si impone contro la Virtus Entella guidata da Andrea Chiappella con il risultato finale di 3-0. Un successo che vale il tredicesimo risultato utile consecutivo in campionato e la settima vittoria di fila tra le mura amiche dell’impianto sportivo di viale del Fante. In alto gli highlights della gara.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI