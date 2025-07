Augusta, vigili del fuoco ancora all’opera per l’incendio alla Ecomac

Pale meccaniche al lavoro

AUGUSTA (SIRACUSA) – Le operazioni di spegnimento continuano AL capannone della Ecomac Smaltimenti, impianto di trattamento dei rifiuti ad Augusta, nel Siracusano. Sono all’opera i mezzi movimento terra (ruspe e pale meccaniche) per smassare i cumuli di materiale e procedere allo spegnimento.

I mezzi sul posto

Oltre a diverse squadre del Comando vigili del fuoco di Siracusa e provincia, che lavorano senza sosta alternandosi in posto da circa 48 ore, sono intervenute in supporto autobotti anche da Messina, Catania e Ragusa. Sul posto anche un mezzo speciale aeroportuale, utilizzato per gli incendi di aeromobili, e squadre aziendali e di protezione civile.

ll sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, ha consigliato ai cittadini di chiudere le finestre per evitare di inalare le sostanze nocive.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI SIRACUSA E PROVINCIA