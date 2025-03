Attimi di paura, ma il guidatore e il passeggero sono in salvo

BAGHERIA (PALERMO) – Paura sull’autostrada A/19 per un’auto andata a fuoco. E’ successo all’altezza dello svincolo di Bagheria, in direzione Palermo, dove si è formata un’alta colonna di fumo nero. Il conducente e il suo passeggero sono riusciti ad allontanarsi in tempo e a mettersi in salvo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno spento l’incendio e hanno messo l’area in sicurezza. Ad andare in fiamme un’auto a gasolio.

“Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione – dicono dal Comune di Bagheria – e di procedere con cautela nel tratto autostradale interessato, al fine di evitare ulteriori disagi e garantire la sicurezza di tutti”.