Auto abbandonata in autostrada: scomparso un uomo di Capaci

In azione polizia stradale e vigili del fuoco: si cerca un 57enne

PALERMO – Sono ore d’angoscia per la famiglia di un uomo di 57 anni di Capaci, nel Palermitano. La moglie ne ha denunciato la scomparsa ieri, 8 dicembre, e sono subito partite le ricerche. La sua auto è stata ritrovata lungo la Palermo-Mazara: la Fiat Panda è stata rintracciata dalla polizia stradale in un’area di sosta tra gli svincoli di Partinico e Balestrate, intorno alle 3.30.

L’auto ritrovata lungo la Palermo-Mazara

Le portiere erano chiuse, nell’area circostante non è stata trovata alcuna traccia del proprietario. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Partinico e di Carini che da diverse ore ormai, stanno passando al setaccio la zona, caratterizzata da eree particolarmente impervie.

A pochi metri dal luogo in cui è stata trovata la macchina, infatti, si trova un viadotto, al di sotto del quale si stanno concentrando le ricerche. Non si esclude alcuna ipotesi e la preoccupazione dei familiari cresce inevitabilmente.

Ina zione vigili del fuoco e droni

In azione ci sono le quadre via terra, che stanno battendo palmo a palmo la vasta area con non poche difficoltà, vista la fitta vegetazione. Dall’alto, per monitorare la zona ad ampio raggio, è entrato in azione anche un drone.

Gli investigatori stanno nel frattempo cercando di ricostruire gli ultmi movimenti dell’auto, per avere la certezza del tragitto effettuato. Per questo, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere collocate lungo l’autostrada. Le ricerche proseguiranno anche nelle prossime ore.