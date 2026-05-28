Indagini della polizia di frontiera. Sequestrate due vetture, due denunce

Due auto di lusso rubate e pronte a lasciare la Sicilia per raggiungere la Tunisia. È quanto scoperto al porto di Palermo durante i controlli effettuati dalla polizia di frontiera prima della partenza di un traghetto diretto a Tunisi.

Le vetture, una BMW XM 50e da circa 150mila euro e una Toyota RAV4 risultata rubata a Milano, sono state sequestrate. Due cittadini libici, rispettivamente di 54 e 44 anni, sono stati denunciati.

La Bmw da 150 mila euro scoperta nella stiva

L’attenzione degli investigatori della frontiera marittima, coordinati dal dirigente Manfredi Borsellino, si è concentrata inizialmente sulla lussuosa Bmw ibrida con targa olandese. Il veicolo, arrivato a Palermo a bordo di una nave proveniente da Salerno, era già stato sistemato nella stiva del traghetto Grimaldi Lines diretto al porto tunisino di La Goulette.

Durante le verifiche documentali gli agenti hanno scoperto che la carta di circolazione, apparentemente rilasciata dalle autorità olandesi, era contraffatta. A quel punto il conducente, un cittadino libico di 54 anni, è stato denunciato.

Palermo, sequestrate le due auto rubate

Poco dopo gli investigatori hanno individuato un secondo mezzo sospetto: una Toyota Rav4 con targa doganale tedesca. Dagli accertamenti è emerso che il suv era stato rubato settimane fa in Lombardia.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il veicolo potrebbe essere transitato dalla Germania, dove sarebbero stati modificati targa e numero di telaio, prima di arrivare nel porto campano da cui era partita la nave diretta in Sicilia. Anche in questo caso il conducente, un cittadino libico di 44 anni, è stato denunciato con l’accusa di riciclaggio. Le due auto sono state sequestrate e sono state avviate indagini.