Auto elettriche, incentivi fino a 13.750 euro: Isee e requisiti

Il governo ha predisposto la bozza con le ipotesi

Incentivi per auto elettriche che partono da 6.000 e arrivano a 13.750 euro se si rottama un’auto Euro2 e si ha un Isee sotto i 30mila euro. L’aiuto per l’acquisto di una vettura ibrida va da 4mila a 10mila euro e quello per un’auto a basse emissioni dai 1.500 ai 3mila euro.

Gli incentivi e le risorse

Sono alcune delle ipotesi contenute nella bozza di lavoro per il rinnovo degli incentivi auto, sui quali

il governo punta e intende utilizzare risorse per 930 milioni: 570 milioni di nuovi fondi per l’automotive, il resto dai residui dei vecchi incentivi. L’intervento riguarda anche veicoli commerciali, taxi e noleggi a lungo termine. Nel 2023 sono state immatricolate in Italia oltre 1,5 milioni di auto, il 18,9% in più rispetto all’anno precedente. L’aumento per Stellantis è stato del 10,5%.