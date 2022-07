Auto in fiamme nella notte: indagano i carabinieri

Sono intervenuti i vigili del fuoco per domare i roghi

1' DI LETTURA

PALERMO – Due auto di proprietà di due donne sono andate in fiamme la scorsa notte a Santa Flavia, in via De Spuches, e a Palermo, in via Stabile. Il primo caso riguarda il furgone Renault Master della titolare di una pescheria di 42 anni. L’altro rogo ha danneggiato la Smart di una donna di 68 anni e due vetture parcheggiate vicine. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco. Indagano i carabinieri.