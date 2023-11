Palermo, il giallo delle sette auto incendiate nella notte a Ciaculli

Indagano i carabinieri

IN VIA CONTE FEDERICO

1' DI LETTURA

PALERMO – Sette auto sono state danneggiate dalle fiamme la scorsa notte a Palermo. I proprietari di due vetture sono imparentati con uomini appartenenti alle forze dell’ordine. E proprio da questi due veicoli sarebbero partite le fiamme che poi si sono propagate alle altre due auto posteggiate accanto.

L’allarme scattato in piena notte

L’episodio è accaduto in via Conte Federico, nella zona di Ciaculli. L’allarme al centralino dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 4. Sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini e i vigili del fuoco anche con la squadra Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radioattività). Si stanno effettuando verifiche per capire le cause dell’incendio. Non sono state rilevate delle tracce evidenti di innesco. L’Nbcr valuterà se sul posto vi sono tracce di liquido infiammabile con gli strumenti in dotazione.

Partinico, risolto il giallo delle auto incendiate

A Partinico, intanto, polizia e carabinieri sarebbero riusciti a individuare il responsabile di diversi incendi d’auto registrati negli ultimi giorni. Un uomo sarebbe stato fermato. Sono in corso le indagini per individuare il movente.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI PALERMO E PROVINCIA