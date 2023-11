Partinico, nuovi incendi di auto nella notte: ma c’è un fermato

Scoperto da polizia e carabinieri

PARTINICO (PALERMO) – Altre automobili incendiate stanotte a Partinico, nel Palermitano, ma stavolta sarebbe stato fermato l’autore dei roghi degli ultimi giorni, un quarantenne con precedenti. A lui polizia e carabinieri sarebbero riusciti a risalire dopo aver visionato le immagini di videosorveglianza.

Si indaga sul movente

La sua posizione è al vaglio e si presume che possa essere la stessa persona che qualche notte fa avrebbe appiccato quattro incendi in una manciata di ore. Si sta cercando di capire il movente. Gli incendi la scorsa notte sono stati tre e in tutti i casi sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Tutti appiccati tra l’1 e le 3.15 in posti distanti tra loro. Dei tre, sicuramente due incendi sono dolosi: quello della via magistrato Giannola e contrada Bisaccia. Non è stata accertata la natura del rogo avvenuto in via Naccarello.

